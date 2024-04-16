На пути к Парижу 2024: факел зажжен

Зажжен факел летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

İdman.biz сообщает, что символ самого престижного мультиспортивного соревнования четырехлетия загорелся солнечными лучами в древней Олимпии в Греции.

Менее чем за 3,5 месяца до открытия Олимпийских игр факел отправится из Акрополя во Французскую Полинезию и будет доставлен на церемонию открытия в Париже 26 июля. Впервые после пандемии коронавируса мероприятие будет открытым для публики. Зажжение факела в Токио-2020 и Пекине-2022 было организовано в закрытых помещениях.

На церемонии присутствовало около 600 высокопоставленных представителей. Делегацию возглавляли президент Олимпийского комитета Греции Катерина Сакелларопулу и ее коллега по Международному олимпийскому комитету Томас Бах.

Американская меццо-сопрано Джойс ДиДонато исполнила олимпийский гимн во время зажжения факела греческой актрисой Мэри Мина. Обратный отсчет до начала Олимпийских игр начался с церемонии в храме Геры.

Чемпион Токио-2020 Стефанос Доуско первым нес факел в олимпийской эстафете. Грек был олимпийским чемпионом по академической гребле в Японии. Планируется, что первым факелоносцем Франции станет чемпионка Афин-2004 по плаванию Лора Манаду.

Факел будет путешествовать по Греции 11 дней. За этот период 600 эстафетщиков пройдут около 5000 км и доставят его на 41 участок.

26 апреля факел передадут организаторам Парижа-2024 на стадионе "Панатинаикос", где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры. Оттуда олимпийский символ на паруснике «Белен» доставят в Марсель. Будет пройден путь в 12 000 км во Франции и факел посетит около 400 городов.

Отметим, что церемония открытия Парижа-2024 состоится 26 июля в «Жарден-дю-Трокадеро» на берегу Сены.

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