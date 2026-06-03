Аслан Керимов: "Обеих соперников можно обыграть"

Сборная Азербайджана способна добиться побед в предстоящих товарищеских матчах против Мальты и Сан-Марино.

"Тренерский штаб охватил весь состав. Если не учитывать травмированных игроков, не думаю, что за пределами сборной остался кто-то, кто заслуживал вызова. Это последний этап подготовки перед официальными матчами Лиги наций. Обеих соперников можно обыграть", - заявил бывший футболист национальной команды Аслан Керимов в комментарии offsideplus.az.

По его словам, в предстоящих встречах сборная Азербайджана будет больше контролировать мяч, однако результат не является главной задачей.

"В таких матчах может быть и ничья, но это ничего не меняет. Сейчас главное - увидеть слабые места команды. Результат не так важен. Конечно, в игре с Сан-Марино мы в определенной степени обязаны побеждать. Но даже в случае победы некоторые ошибки все равно проявятся", - подчеркнул Керимов.

Специалист отметил, что основной целью тренерского штаба должно стать своевременное выявление и устранение недостатков перед стартом Лиги наций.

Напомним, что сборная Азербайджана проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня команда встретится с Мальтой, а 9 июня сыграет против Сан-Марино.