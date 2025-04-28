Азербайджанские кикбоксеры выиграли турнир в Турции

В Стамбуле в рамках промоушен-турнира «AKIN Fight» состоялся профессиональный вечер кикбоксинга.

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на azertac.az, воспитанники Нахчыванской школы, представляющие бойцовский клуб «Levent Bulut» под руководством основателя и тренера Эхтибара Гарибова, приняли участие в соревнованиях в формате «предварительных боёв»

По итогам вечера победителями стали Тайфур Алиев в весовой категории до 50 кг и Али Ясинов в категории до 63,5 кг. Ещё один спортсмен Мираж Годжаев (48 кг) завоевал серебро.

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