28 Апреля 2025
RU

Азербайджанские кикбоксеры выиграли турнир в Турции

Кикбоксинг
Новости
28 Апреля 2025 20:34
8
Азербайджанские кикбоксеры выиграли турнир в Турции

В Стамбуле в рамках промоушен-турнира «AKIN Fight» состоялся профессиональный вечер кикбоксинга.

Как передаёт İdman.biz со ссылкой на azertac.az, воспитанники Нахчыванской школы, представляющие бойцовский клуб «Levent Bulut» под руководством основателя и тренера Эхтибара Гарибова, приняли участие в соревнованиях в формате «предварительных боёв»

По итогам вечера победителями стали Тайфур Алиев в весовой категории до 50 кг и Али Ясинов в категории до 63,5 кг. Ещё один спортсмен Мираж Годжаев (48 кг) завоевал серебро.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские кикбоксеры завоевали три золотые и одну серебряную медаль в Риге - ФОТО
13:55
Кикбоксинг

Азербайджанские кикбоксеры завоевали три золотые и одну серебряную медаль в Риге - ФОТО

Айхан Гасанов (81 кг, 86 К-1) завоевал две золотые медали в мужском зачете
Азербайджанский кикбоксер на турнире ONE Fight Nights
26 Апреля 13:35
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер на турнире ONE Fight Nights

Наш представитель встретится с американским спортсменом Шоном Климако в наилегчайшей весовой категории
Азербайджанские кикбоксеры на международном турнире в Латвии - СОСТАВ
25 Апреля 13:35
Кикбоксинг

Азербайджанские кикбоксеры на международном турнире в Латвии - СОСТАВ

Айдын Агабеков представит нашу страну на соревнованиях в качестве рефери
ОБРАЩЕНИЕ Бахрама Раджабзаде к жителям Сумгайыта
18 Апреля 12:54
Кикбоксинг

ОБРАЩЕНИЕ Бахрама Раджабзаде к жителям Сумгайыта

Чемпион мира пригласил жителей города на встречу
Амин Гулиев выиграл Кубок мира - ФОТО
11 Апреля 14:43
Кикбоксинг

Амин Гулиев выиграл Кубок мира - ФОТО

Он выступил в весовой категории 67 кг
Бахрам Раджабзаде: “ Я- номер один” - ВИДЕО
6 Апреля 13:15
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде: “ Я- номер один” - ВИДЕО

Азербайджанский кикбоксер сообщил, что станет отцом

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО
26 Апреля 11:59
Мировой футбол

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл
26 Апреля 13:17
Мировой футбол

Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

В жизни Марка было много неприятностей. Зато сейчас всё хорошо