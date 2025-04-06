Бахрам Раджабзаде: “ Я- номер один” - ВИДЕО

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде (95 кг) рассказал о своей победе на турнире GLORY 99, который прошел в Роттердаме (Нидерланды). В рамках турнира он одержал победу над нидерландцем Брайаном Дауэсом, передает İdman.biz.

Раджабзаде отметил, что готовится к следующему поединку с албанским спортсменом Асдрене Гаши, который стал его следующим соперником.

«Что могу сказать о моем следующем противнике — Асдрене Гаши из Албании? Добро пожаловать! Что касается моих планов на ближайшие два месяца, то мы с супругой ожидаем ребенка. Это будет прекрасное время для меня с семьей, но потом я вернусь к тренировкам. Моя цель — бой за титул. Я готов к титульному поединку, я — номер один», — заявил кикбоксер.

Также Бахрам Раджабзаде поделился эмоциями по поводу встречи с одним из своих кумиров в мире кикбоксинга — Бадром Хари. «Перед боем мы встретились, и я был очень рад, что он посетил меня. Это было важное событие для меня. Благодарю его», — добавил он.

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