7 Апреля 2025
RU

Бахрам Раджабзаде: “ Я- номер один” - ВИДЕО

Кикбоксинг
Новости
6 Апреля 2025 13:15
39
Бахрам Раджабзаде: “ Я- номер один” - ВИДЕО

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде (95 кг) рассказал о своей победе на турнире GLORY 99, который прошел в Роттердаме (Нидерланды). В рамках турнира он одержал победу над нидерландцем Брайаном Дауэсом, передает İdman.biz.

Раджабзаде отметил, что готовится к следующему поединку с албанским спортсменом Асдрене Гаши, который стал его следующим соперником.

«Что могу сказать о моем следующем противнике — Асдрене Гаши из Албании? Добро пожаловать! Что касается моих планов на ближайшие два месяца, то мы с супругой ожидаем ребенка. Это будет прекрасное время для меня с семьей, но потом я вернусь к тренировкам. Моя цель — бой за титул. Я готов к титульному поединку, я — номер один», — заявил кикбоксер.
Также Бахрам Раджабзаде поделился эмоциями по поводу встречи с одним из своих кумиров в мире кикбоксинга — Бадром Хари. «Перед боем мы встретились, и я был очень рад, что он посетил меня. Это было важное событие для меня. Благодарю его», — добавил он.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский кикбоксер одержал победу нокаутом в Роттердаме - ВИДЕО
6 Апреля 01:50
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер одержал победу нокаутом в Роттердаме - ВИДЕО

Бахрам Раджабзаде завоевал путевку в юбилейный турнир GLORY 100

33 клуба в чемпионате Азербайджана
29 Марта 14:16
Кикбоксинг

33 клуба в чемпионате Азербайджана

Соревнования пройдут на трех татами по правилам кикбоксинга "Кик-лайт"
Федерация кикбоксинга Азербайджана распространила заявление
17 Марта 20:49
Кикбоксинг

Федерация кикбоксинга Азербайджана распространила заявление

Организация опровергла утверждения спортсмена о многочисленных титулов

Глава WAKO обсудил с НОК Азербайджана вопрос проведения чемпионата Европы в Баку - ФОТО
4 Марта 20:20
Кикбоксинг

Глава WAKO обсудил с НОК Азербайджана вопрос проведения чемпионата Европы в Баку - ФОТО

Президент Ассоциации организаций кикбоксинга мира (WAKO) Рой Бейкер прибыл с визитом в Азербайджан
Наш дисквалифицированный кикбоксер: "Я принял лекарства для лечения"
4 Марта 15:05
Кикбоксинг

Наш дисквалифицированный кикбоксер: "Я принял лекарства для лечения"

Спортсмен прокомментировал решение AMADA о дисквалификации сроком на четыре года
Азербайджанский кикбоксер дисквалифицирован на четыре года
4 Марта 14:18
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер дисквалифицирован на четыре года

В образце, взятом у участника Европейских игр, было обнаружено наличие запрещенных веществ или их метаболитов

Самое читаемое

Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"