ОБРАЩЕНИЕ Бахрама Раджабзаде к жителям Сумгайыта

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде обратился к жителям Сумгайыта.

Как сообщает İdman.biz, чемпион мира пригласил жителей города на встречу, которая состоится 19 апреля.

Он сообщил, что на встрече, которая пройдет в Сумгайытском драматическом театре, состоится обмен мнениями по вопросам развития спорта: «Мы проведем беседы с молодежью по поводу чемпионства. Там будут даны дельные советы».

Отметим, что свой последний бой Раджабзаде провел шестого апреля. 33-летний спортсмен встретился с Брайаном Доусом на Glory99. Он нокаутировал своего противника в первом раунде.

İdman.biz