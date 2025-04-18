18 Апреля 2025
RU

ОБРАЩЕНИЕ Бахрама Раджабзаде к жителям Сумгайыта

Кикбоксинг
Новости
18 Апреля 2025 12:54
61
ОБРАЩЕНИЕ Бахрама Раджабзаде к жителям Сумгайыта

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде обратился к жителям Сумгайыта.

Как сообщает İdman.biz, чемпион мира пригласил жителей города на встречу, которая состоится 19 апреля.

Он сообщил, что на встрече, которая пройдет в Сумгайытском драматическом театре, состоится обмен мнениями по вопросам развития спорта: «Мы проведем беседы с молодежью по поводу чемпионства. Там будут даны дельные советы».

Отметим, что свой последний бой Раджабзаде провел шестого апреля. 33-летний спортсмен встретился с Брайаном Доусом на Glory99. Он нокаутировал своего противника в первом раунде.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Амин Гулиев выиграл Кубок мира - ФОТО
11 Апреля 14:43
Кикбоксинг

Амин Гулиев выиграл Кубок мира - ФОТО

Он выступил в весовой категории 67 кг
Бахрам Раджабзаде: “ Я- номер один” - ВИДЕО
6 Апреля 13:15
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде: “ Я- номер один” - ВИДЕО

Азербайджанский кикбоксер сообщил, что станет отцом

Азербайджанский кикбоксер одержал победу нокаутом в Роттердаме - ВИДЕО
6 Апреля 01:50
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер одержал победу нокаутом в Роттердаме - ВИДЕО

Бахрам Раджабзаде завоевал путевку в юбилейный турнир GLORY 100

33 клуба в чемпионате Азербайджана
29 Марта 14:16
Кикбоксинг

33 клуба в чемпионате Азербайджана

Соревнования пройдут на трех татами по правилам кикбоксинга "Кик-лайт"
Федерация кикбоксинга Азербайджана распространила заявление
17 Марта 20:49
Кикбоксинг

Федерация кикбоксинга Азербайджана распространила заявление

Организация опровергла утверждения спортсмена о многочисленных титулов

Глава WAKO обсудил с НОК Азербайджана вопрос проведения чемпионата Европы в Баку - ФОТО
4 Марта 20:20
Кикбоксинг

Глава WAKO обсудил с НОК Азербайджана вопрос проведения чемпионата Европы в Баку - ФОТО

Президент Ассоциации организаций кикбоксинга мира (WAKO) Рой Бейкер прибыл с визитом в Азербайджан

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране