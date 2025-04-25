Азербайджанские кикбоксеры на международном турнире в Латвии - СОСТАВ

25 апреля в Риге, столице Латвии, стартует международный турнир по кикбоксингу WAKO.

İdman.biz сообщает, что сборная Азербайджана также выступит на четырехдневном турнире Latvia Open.

Наши кикбоксеры Рафиг Бабазаде (57 кг, K-1), Айхан Гасанов (81 кг, K-1), Октай Исмайлов (60 кг, K-1) примут участие в соревнованиях среди юношей и юниоров. Команду возглавят главный тренер Хикмет Гаджиев и тренер Орхан Акперли.

Отметим, что Айдын Агабеков представит нашу страну на соревнованиях в качестве рефери.

İdman.biz