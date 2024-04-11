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"Чувства меня не обманули" - ИНТЕРВЬЮ

Каратэ
Интервью
11 Апреля 2024 13:46
"Чувства меня не обманули" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz каратиста сборной Азербайджана Аминаги Гулиева (60 кг)

- Вы выиграли международный турнир в Новосибирской области России. Как бы вы прокомментировали свою победу?

- Турнир был очень хорошо организован. Публика на арене была великолепна. Я чувствовал себя так, будто попал на чемпионат мира или Европы.

- Вы заранее рассчитывали выиграть золотую медаль?

- Я хорошо подготовился к турниру. Чувствовал, что не вернусь без медали. Мои чувства тоже меня не обманули. Я рад, что мне вручили золотую медаль. Заранее знал своих соперников. Потому что встречался с ними раньше. Трудно биться с незнакомыми. Потому что ты о них не знаешь.

- Какие у вас планы на будущее?

- ⁠Готовлюсь к турниру Премьер-лиги, который пройдет в Египте 19-21 апреля. Здесь будут соревноваться спортсмены, входящие в топ-32 мирового рейтинга. Я среди этих каратистов. Наша подготовка продолжается. Мы отправимся в Египет 17 апреля. Надеюсь, этот турнир окажется для меня очень успешным.

- Сборная Азербайджана в Новосибирске завоевала 3 медали в кумитэ и 1 медаль в ката. Что можете сказать о выступлении команды?

- ⁠Наши каратисты проявили настоящий боевой дух и заслужили эти медали. Они боролись до конца. Они не отказались от своей решимости ни на секунду. В результате Рамиля Гейдарова завоевала серебро в ката, Гусейн Мамедли (67 кг) и Мурад Гаджизаде (84 кг) - бронзу в кумитэ.

Банучичак Гусейнли
İdman.biz

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