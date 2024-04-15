Каратисты готовятся к премьер-лиге

Команда Азербайджана по каратэ готовится к очередному этапу премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, он состоится 19-21 апреля в Каире. В Египет отправятся Аминага Гулиев, Фарид Савадов (оба 60 кг), Турал Агаларзаде, Нуран Рзазаде (оба 67 кг), Фарид Агаев (75 кг), Тургут Гасанов (84 кг) Асиман Гурбанлы, Мурад Гаджизаде, Осман Османлы (все +84 кг), Фидан Теймурова (50 кг) и Медина Садыхова (55 кг).

Отметим, что турнир в Каире станет третьим этапом премьер-лиги. На нем участники зарабатывают рейтинговые очки, а также набирают баллы для попадания на чемпионат мира-2025, который также состоится в столице Египта.

İdman.biz