Состоялось первенство Баку по каратэ - ФОТО

Союз KWU-WFKF, действующий при Федерации каратэ Азербайджана, совместно с Бакинским городским отделом молодежи и спорта провел первенство столицы по киокушинкай каратэ.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, которое началось с исполнения Государственного гимна, минутой молчания была почтена память наших героев, погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший позднее президент Федерации каратэ Азербайджана Ульви Гулиев подчеркнул важность проведения подобных соревнований в стране. Глава организации, говоря о беспрецедентных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии этого вида спорта, отметил, что Президент Ильхам Алиев также успешно продолжает эту политику. Он подчеркнул, что Азербайджан является спортивной страной и успешно организовал множество соревнований.

Вице-президент Федерации Физули Мусаев, в свою очередь, отметил, что соревнования сыграли важную роль в обучении и воспитании молодого поколения. Он сказал, что внимание и забота, проявленные Главнокомандующим Ильхамом Алиевым к широкому распространению и развитию всех видов спорта, особенно каратэ, в нашей стране, являются основой достигнутых успехов.

В церемонии открытия соревнований также принял участие куратор по каратэ Главного управления молодежи и спорта города Баку Талех Мегседли, пожелавший участникам успехов.

Отметим, что в первенстве Баку приняли участие около 300 каратистов из различных клубов и представительств. Победители были награждены дипломами и медалями, учрежденными Главным управлением молодежи и спорта города Баку.

İdman.biz