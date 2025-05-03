Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы - ФОТО

Первый соревновательный день проходящего в Губе Кубка Европы по дзюдо оказался успешным для юниорской сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в восьми весовых категориях представители страны завоевали 12 медалей.

В мужском турнире золото выиграли Анар Гулиев (50 кг) и Зейд Алескеров (60 кг). Расул Ализаде (55 кг) и Фахри Сахибзаде (66 кг) остановились в шаге от победы и завоевали серебряные медали. Бронзу завоевали Ибрагим Талыбов и Рза Халиллы (оба — 50 кг), Роял Гаибов (60 кг) и Гусейн Гусейнов (66 кг).

У девушек золотую медаль принесла Нурана Гаджизаде (48 кг), победившая в финале соотечественницу Лейлу Алекперову. Бронзовыми призёрами стали Хадиджа Абдуллаева (44 кг) и Айсун Мамедова (52 кг).

Отметим, что победители ещё в восьми весовых категориях определятся во второй день турнира.

İdman.biz