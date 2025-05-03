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В Губе состоялась церемония открытия Кубка Европы по дзюдо

Дзюдо
Новости
3 Мая 2025 17:40
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В Губе состоялась церемония открытия Кубка Европы по дзюдо

В Губе состоялась церемония открытия юниорского Кубка Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу на церемонии открытия пожелал спортсменам успехов.

Он поблагодарил Европейский союз дзюдо (EJU) за доверие:

«Для нас этот турнир имеет особое значение. Как Федерация, мы предпринимаем целенаправленные шаги по популяризации дзюдо в регионах и развитию спортивной инфраструктуры. Организация турнира в регионах также соответствует реализации задач и поручений Президента Ильхама Алиева по развитию спорта в регионах».

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов пожелал успехов странам-участницам и призвал спортсменов всегда быть сильными. Он отметил, что государство оказывает большую заботу спорту в стране. По словам министра, проведение международных соревнований в регионах даст большой импульс развитию спорта.

Спортивный комиссар EJU Альберт Гмайнер передал приветствия президента Союза Ласло Тота:

«От имени всей семьи дзюдо я хотел бы выразить глубокую благодарность Федерации дзюдо Азербайджана за организацию этих соревнований. Кубок Европы в Губе имеет большое значение с точки зрения географического охвата и развития молодых спортсменов. Я уверен, что через несколько лет мы увидим некоторых из этих спортсменов на пьедестале почета чемпионатов Европы и мира. Я с гордостью объявляю Кубок Европы в Губе 2025 открытым».

В заключение прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Отметим, что в соревнованиях, которые завершатся 4 мая, Азербайджан представляют 141 спортсмен (100 юношей, 41 девушка).

İdman.biz

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