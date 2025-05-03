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Фарид Гаибов: "Кубок Европы очень важен для молодых дзюдоистов"

Дзюдо
Новости
3 Мая 2025 17:44
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Фарид Гаибов: "Кубок Европы очень важен для молодых дзюдоистов"

Кубок Европы очень важен для молодых дзюдоистов.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он поделился своими мыслями о проходящем в Губе соревновании:

«В результате успешной политики Азербайджан стал спортивным центром мира. На этой неделе в нашей стране прошли три международных турнира. Это не впервые, когда организуется Кубок Европы по дзюдо. Количество спортсменов увеличивается из года в год. Турниры проводятся успешно. В Губинском олимпийском комплексе созданы для этого все условия».

Отметим, что стартовавший сегодня Кубок Европы завершится 4 мая.

İdman.biz

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