Фарид Гаибов: "Кубок Европы очень важен для молодых дзюдоистов"

Кубок Европы очень важен для молодых дзюдоистов.
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.
Он поделился своими мыслями о проходящем в Губе соревновании:
«В результате успешной политики Азербайджан стал спортивным центром мира. На этой неделе в нашей стране прошли три международных турнира. Это не впервые, когда организуется Кубок Европы по дзюдо. Количество спортсменов увеличивается из года в год. Турниры проводятся успешно. В Губинском олимпийском комплексе созданы для этого все условия».
Отметим, что стартовавший сегодня Кубок Европы завершится 4 мая.
İdman.biz