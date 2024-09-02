На перуанской высоте

Азербайджанское дзюдо подтвердило свой высокий уровень на чемпионате мира среди кадетов в Лиме. В столице Перу боролись семь наших спортсменов, из которых отличились четверо. Две золотые и две бронзовые медали стало залогом того, что команда заняла второе место в общем зачете, пропустив вперед лишь Японию.

Как сообщает İdman.biz, календарно кадетский ЧМ стал первым соревнованием после Олимпиады. Поэтому он преподносился как первая ступенька на пути юных дзюдоистов к Летним Играм. Возможно, даже ближайшим в Лос-Анджелесе. В этом смысле расклад сил в Лиме оказался достаточно интересным.

В прошлом году лучших кадетов планеты принимал Загреб, где сборная Азербайджана заняла первое место в общем зачете, завоевал две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Одним из героев хорватского татами стал Нихад Мамишов (50 кг), который в финале выиграл своего товарища по команде и однофамильца Мохаммеда Мамишова. И в Перу Нихад оформил свое второе чемпионство, но уже в другой категории. В решающей схватке веса до 55 кг он нанес поражение Бат-Эренелу Батбилегу (Монголия), показав по ходу всего соревнования достаточно яркую борьбу. Очевидно, что на сегодняшний день Мамишов является одной из главных звезд мирового кадетского дзюдо, а со следующего года ему предстоит показать себя уже на юниорском уровне.

Еще одну золотую медаль в актив команды принес Джасур Ибадлы (73 кг). Категория до 73 кг всегда являлась «ходовой» для сборной. В этом весе у нас два олимпийских чемпиона – Эльнур Мамедли и Хидаят Гейдаров, а конкуренция в ней всегда отличалась. В этом смысле Ибадлы, выигравший бронзу на кадетском ЕВРО в Софии, делает только первые шаги к признанию. В столице Перу Джасур провел шесть схваток, нанеся поражение в финале Тимуру Давыдову (Нейтральный статус).

Бронзовые медали завоевали наши спортсмены, выступающие в легких и полутяжелых весах. Мохаммедали Гусиев (50 кг) выиграл две схватки, вышел в полуфинал, где уступил Алексею Топтыгину (Нейтральный статус). Но использовал шанс на бронзу, нанеся поражение бразильцу Карлосу Вильо. Схватка проходила в довольно динамичной борьбе, каждый из соперников мог отличиться, но Гусиев лучше использовал свои возможности.

Также на пьедестал поднялся Мехти Аббасов (81 кг). После поражения в четвертьфинале от Ильи Симонова (Нейтральный статус), он вначале одолел в утешительной встрече Таюса Бабаченко (Литва), а в поединке за бронзу превзошел Кензо Клемерса (Бельгия).

Словом, вояж в Лиму оказался достаточно удачным для наших кадетов, которые смогли проявить себя и оказались на первых ролях на главном старте сезона. В общем зачете команда оставила позади Францию, Бразилию, Монголию, Грузию и многие другие сильные страны в дзюдо. В этом смысле, можно ожидать нового качественного прорыва в последующие годы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz