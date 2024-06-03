Рустам Оруджев: "Было приятно разделить татами с Мисато Накамурой"

Рустам Оруджев в качестве спортивного комиссара принял участие на Европейском Кубке надежд по дзюдо в Дьёре (Венгрия).

Как сообщает İdman.biz, он также был задействован в технической сессии экспертов Кодокана, которые состоялись 1-2 июня.

«Было здорово видеть, как ребята в юном возрасте соревнуются на международном уровне. Такая практика дает им возможность получить опыт для будущих крупных турниров. В то же время было приятно принять участие в технической сессии с Мисато Накамура, являющейся двукратной бронзовой призеркой Олимпиады и трёхкратной чемпионкой мира», - подчеркнул Оруджев.

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