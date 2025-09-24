25 Сентября 2025
В Баку пройдет экзамен по дзюдо

24 Сентября 2025 00:25
В Баку пройдет экзамен по дзюдо

27-28 сентября в Баку при организации Федерации дзюдо Азербайджана будет проведен официальный экзамен по степеням поясов.

Как сообщает İdman.Biz, экзамен открыт для всех, кто занимается дзюдо, в возрасте от 7 лет и старше. Выбор пояса будет проводиться в соответствии с возрастной категорией. Кандидатам, успешно прошедшим экзамен, Федерация предоставит соответствующий пояс и сертификат.

Отметим, что экзамен, который пройдет в Учебно-тренировочном центре национальных сборных по дзюдо, необходим для оценки профессионального уровня и официального признания, а также для будущего участия в престижных внутренних соревнованиях.

