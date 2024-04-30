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Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Европы со 147 дзюдоистами

Дзюдо
Новости
30 Апреля 2024 14:29
Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Европы со 147 дзюдоистами

Обнародован список стран, которые примут участие в Гёйгеле в Кубке Европы по дзюдо среди юношей.

Как сообщает İdman.biz, в турнире, который пройдет в Азербайджане во второй раз, примут участие около 400 спортсменов из Франции, Хорватии, Сербии, Грузии, Словении, Греции, Италии, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Украины, Казахстана, Люксембурга и нейтральные спортсмены.

Нашу сборную будут представлять 147 дзюдоистов - 102 юноши и 45 девушек в 16 весовых категориях.

Соревнования пройдут 4-5 мая в Олимпийском спортивном комплексе «Гёйгель».

İdman.biz

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