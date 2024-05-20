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Золото, которое мы ждали 11 лет

Дзюдо
Новости
20 Мая 2024 20:29
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Золото, которое мы ждали 11 лет

Сборная Азербайджана завоевала свою первую медаль на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Абу-Даби.

Как сообщает İdman.biz, Хидаят Гейдаров спустя 11 лет завоевал для нашей страны золотую медаль.

После обретения независимости наш дзюдоист завоевал первое золото на чемионате мира в 2013 году. Эльхан Мамедов завоевал медаль самого высокого качества на чемпионате мира в Бразилии.

Гейдаров вышел в финал после победы над представителями Косово, Бразилии и Германии в Абу-Даби. В решающем поединке Хидаят встретился с чемпионом Азии Тацуки Ишихара и победил своего противника иппоном за 10 секунд до конца. На церемонии награждения генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев вручил золотую медаль нашему дзюдоисту.

Хидаят Гейдаров в четвертый раз поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета на чемпионате Европы, проходившем в Загребе, столице Хорватии, 25 дней назад. Ранее он выигрывал золото на континентальных чемпионатах, проходивших в Варшаве (2017 г.), Софии (2022 г.) и Монпелье (2023 г.).

Теперь Хидаят ждет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Лидер нашей команды – реальный кандидат на золотую медаль во французской столице. Благодаря этой победе он может добиться исторического успеха, завоевав золото на всех трех престижных соревнованиях года.

İdman.biz

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