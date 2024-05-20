Азербайджан, Япония и Южная Корея - триумфаторы второго дня ЧМ

Во второй день чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби было разыграно еще три комплекта наград.

Как сообщает İdman.biz, в весе до 73 кг победу отпраздновал Хидаят Гейдаров, принесший Азербайджану второе золото в истории ЧМ спустя 11 лет. В финале он победил Тацуки Ишихару (Япония).

Третьими стали Анхзая Лавжаргал (Монголия) и Нильс Стамп (Швейцария).

В весе до 66 кг получился японский финал: Риома Танака выиграл у Такеши Такеоки. Тройку призеров замкнули Лукас Саха (Финляндия) и Важа Маргвелашвили (Грузия).

Среди женщин в категории до 57 кг триумфально выступила Ми-Ми Хух. Представительница Южной Кореи в решающей схватке оказалась сильнее Кристы Дегучи (Канада). В тройку вошли Джессика Климкейт (Канада) и Момо Тамаоки (Япония).

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