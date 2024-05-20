Чемпионский кураж Хидаята Гейдарова. На очереди - Париж

Хидаят Гейдаров обновляет историю азербаджанского дзюдо. Его яркая победа на чемпионате мира в Абу-Даби доказала, что для него нет ничего невозможного. В этом году он собрал коллекцию титулов и отправится в Олимпиаду в качестве главного фаворита.

Как передает İdman.biz, в ОАЭ Хидаят показал настоящий чемпионский характер. Его финал против японца Тацуки Ишихары может стать наглядным пособием того, как добиваться побед несмотря ни на что. Пропустив прием за 30 секунд до конца встречи, Хидаят смог ответить своим фирменным приемом, который принес ему победу иппоном в самой концовке. И в этом весь Гейдаров, он не перестает приятно удивлять, а весь мир дзюдо восхищается борьбой в его исполнении. Причем, интересно, что каждому сопернику азербайджанский дзюдоист готовит свои сюпризы. На каждую схватку он выходит с конкретной тактикой, исходя из особенностей борьбы своих оппонентов. А мощный татический арсенал позволяет демонстрировать зрелищные броски и перекаты. Как в финале против Ишикары, который долгое время не мог свыкнуться с мыслью, что проиграл.

Гейдаров выигрывает уже второго японца за последние полгода. Если в финале «Большого шлема» в Токио был повержен Соичи Хашимото, то теперь обыгран другой «самурай».

Интересно отметить, что до схватки с Хидаятом Ишикара не проигрывал на международной арене. В прошлом году он выиграл Всемирную Универсиаду, а в этом сезоне стал первым на «Боольшом шлеме» в Париже и чемпионате Азии. Словом, азербайджанский дзюдоист становится грозой родоначальников дзюдо. И даже после победы он признался, что хотел, чтобы в финале ему противостоял именно японец, а в своем успехе Хидаят был уверен. Спустя 11 лет после победы Эльхана Мамедова он принес Азербайджану второе золото чемпионата мира - бесподобный результат!

А одним из людей, который вселил в него веру в достижение цели стал ни кто иной, как олимпийский чемпион Эльнур Мамедли. Кому как не ему знать путь к золоту Летних Игр? Он на протяжении нескольких лет опекает Гейдарова, делится с ним своими секретами. Чувствуется, насколько уверен четырекратный чемпион Европы в своих силах, какое удовольствие он получает от борьбы, как заряжен на результат. Новоиспеченный чемпион мира не просто находится на кураже, он планомерно идет к своей цели. Впереди - столь притягательная и желанная Олимпиада.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz