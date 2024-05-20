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Хидаят Гейдаров: "Я продолжу писать историю азербайджанского дзюдо"

Дзюдо
Новости
20 Мая 2024 21:25
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Хидаят Гейдаров: "Я продолжу писать историю азербайджанского дзюдо"

«Я продолжу писать историю азербайджанского дзюдо». Об этом İdman.biz заявил Хидаят Гейдаров (73 кг), выигравший титул чемпиона мира в Абу-Даби.

Азербайджанский спортсмен, триумфально выступивший в ОАЭ, рассказал о том, что в этом году поставил перед собой три цели. «Я хотел вновь выиграть титул чемпиона Еыропы, затем одержать победу на мундиале, после чего завоевать звание олимпийского чемпиона. Первые две задачи выполнены, остается Олимпиада. Приложу к этому все силы», - подчеркнул он.

Хидаят добавил, что хотел встретиться в финале ЧМ с соперником из Японии. «На «Большом шлеме» в Токио я боролся против Соичи Хашимото и победил его. И в Абу-Даби желал, чтобы мне противостоял дзюдоист из Японии. Так оно и получилось. Хотя я пропустил прием за 30 секунд до конца встречи, но знаю, что все равно добьюсь победы. Так и получилось», - продолжил Хидаят.

Он также отметил роль Эльнура Мамедли в его нынешних успехах. «После чемпионата мира прошлого года в Дохе, где я стал пятым, он успокаивал меня и сказал, что я обязательно выиграю титул. И вот, когда я добился победы, я подбежал к нашему олимпийскому чемпиону и сказал: «Я стал чемпионом мира». А он ответил: «Да, я знаю, Ты - молодец», - подчеркнул Хидаят.

İdman.biz

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