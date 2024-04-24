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Дзюдоисты завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Дзюдо
Новости
24 Апреля 2024 17:30
Дзюдоисты завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила подготовку к чемпионату Европы, который стартует завтра в Загребе.

Как передает İdman.biz, на заключительных сборах, которые прошли под руководством главного тренера команды Рихарда Траутмана и вице-президента Эльнура Мамедли, команда поработала над выносливостью и тактическими аспектами.

Отметим, что на ЕВРО выступят 13 азербайджанских атлетов в девяти весовых категориях. В мужском зачете поборются Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев (оба 73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев (оба 90 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

У женщин на татами выйдут Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева (обе 52 кг) и Ачелья Топрак (57 кг).

İdman.biz

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