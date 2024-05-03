Первый Кубок Европы начался в Баку - ФОТО

Сегодня в Баку начался первый Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, соревнование, проводящееся под эгидой Европейской гимнастики, собрало граций из 37-ми стран.

В первый день на Национальной арене гимнастики состоится квалификация многоборья в индивидуальном зачете у сеньорок. Они определят финалисток как абсолютного первенства, так и отдельных видов. Азербайджан будет представлен обладательницей олимпийской лицензии Зохрой Агамировой и Камиллой Сеидзаде.

Квалификация многоборья будет проходить целый день, а вечером состоится церемония открытия Кубка Европы.

Отметим, что его призовой фонд равен 40 тысячам евро.

İdman.biz