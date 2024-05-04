Невероятное заявление о Месси: "Он был генетически модифицирован"

Как сообщает İdman.biz, экс-игрок Джоуи Бартон высказался о влиянии гормона роста на прогресс Лионеля Месси.

«Для меня имя Месси помечено большой звездочкой, потому что он в юном возрасте принимал стероиды и все такое, что способствовало его росту. Месси был генетически модифицирован в юном возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, которые помогали ему расти. Насколько я знаю, больше никто этого не делал. Так что, если бы ему дали расти естественным образом и просто готовили ему жаркое на ужин – или что-то еще, – он не был бы достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

Отметим, что Лионель Месси за свою карьеру завоевал множество наград. Чемпион мира 8 раз получал награду «Золотой мяч».

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