Европейское дзюдо - в ожидании конкуренции между Фатиевым и Гаджиевым на ЕВРО

Европейский Союз дзюдо (EJU) в преддверии чемпионата континента, который пройдет 25-27 апреля в Загребе, выделил возможную конкуренцию между Мурадом Фатиевым и Эльджаном Гаджиевым.

Как передает İdman.biz, портал организации отметил азербайджанских спортсменов, выступающих в категории до 90 кг: «Фатиев в этом году завоевал золото турнира «Большого шлема» в Баку и в настоящее время лидирует в рейтинге сборной Азербайджана. Но его преследуют товарищи по команде, в том числе серебряный призер турниров «Большого шлема» в Париже и Тбилиси Гаджиев».

Главным претендентов на титул считается олимпийский чемпион Лаша Бекаури (Грузия).

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