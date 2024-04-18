"Визит Оруджева и Сафарова в Великобританию является частью большого проекта" - ФОТО

Международная Федерация дзюдо подготовила большую статью о пребывании в Великобритании Рустама Оруджева и Орхана Сафарова.

İdman.biz представляет ее вашему вниманию.

«Последнюю неделю Рустам Оруджев и Орхан Сафаров провели в Великобритании, проводя технические семинары и изучая британские системы в рамках программы обучения дзюдо и собственного развития. Оба сейчас отошли от соревнований и надеются сохранить прочную связь со своими корнями в дзюдо, как в Азербайджане, так и за его пределами.

Рустам Оруджев уже занимает должность в Спортивной комиссии Европейского Союза дзюдо, что дает ему прекрасное представление о дзюдо на континентальном уровне, от кадетов до взрослых. Он желает продолжить обучение и испытать дзюдо по-новому.

Последней остановкой тура Британской ассоциации дзюдо стал дом национальной сборной в Уолсолле (Англия). Два чемпиона провели полный день обучения. Крошечные детали часто могут сыграть решающую роль в победе или поражении, и это была серия базовых и не очень простых техник и идей, которые Орхан и Рустам прекрасно расширили множеством мелких деталей.

Перфоманс-Директор Британского дзюдо Найджел Донохью сказал: «Для нашей команды это блестящая возможность познакомиться не только с техникой этих замечательных парней, но и с их характерами и ощущениями, которые они привносят на татами; здесь гораздо больше обучения, чем просто технический аспект. Было полезно поговорить с ними об их пути и подходе. Их опыт играет определенную роль в причинах, по которым они так долго оставались в спорте, а также в их развитии на протяжении многих лет.

Общение по всему миру теперь стало намного проще, чем когда-либо, и это дает возможность практически неограниченного обмена, обсуждения и обучения».

Поездка Сафарова и Оруджева является частью более широкого проекта, и хотя они первые, они не будут последними из героев азербайджанского дзюдо, которые попытаются получить образование после соревнований. Рустам Оруджев отмечает по этому поводу: «Наша федерация помогает нам через свою инновационную программу развития спортсменов. Мы первые в данной программе.

Майк Каллан (Научный комитет IJF) подчеркнул: «Раньше федерация не поддерживала конкретно бывших спортсменов, поэтому лидерские и другие ключевые позиции не были развиты в их отношении бывших спортсменов. Теперь AJF инвестирует средства в то, чтобы дзюдоисты в будущем могли занять лидирующие позиции. Орхан Сафаров и Рустам Оруджев теперь могут реинвестировать весь свой многолетний опыт и знания, как особенные личности, в новое будущее для следующих поколений азербайджанских дзюдоистов».

Сафаров, выигрывавший медали чемпиона мира и Европы, дважды выступавший на Олимпиаде, подчеркнул, что речь идет о его личных целях, а также о более широком образовательном аспекте: «Мне нравится преподавать дзюдо детям. Приятно видеть, как они улыбаются на тренировках, изучая новые приемы у дзюдоистов, которых они знают как героев. Демонстрировать методы, которые мы изучали и тренировали в течение многих лет, и видеть, как новые поколения понимают эти идеи, очень приятно».

Сафаров развил мысль: «Когда я закончил соревноваться, то понял, что всегда просто повторял свои приемы и не особо задумывался о том, как я занимаюсь дзюдо. Закончив карьеру, начал следить за своим дзюдо и заново изучать свои собственные приемы. Постепенно начал разбирать то, что делал, и только тогда я смог научить тому, что сделал. Я никогда раньше не преподавал и теперь понимаю гораздо больше. Иногда чувствую, что могу помочь юным дзюдоистам понять эту специфику. То, что я делал на соревнованиях, раньше было для меня нормальным, но теперь это кажется каким-то необычным».

Рустам Оруджев, олимпийский медалист и двукратный призер чемпионата мира, сказал по этому поводу: «Я хочу поделиться своим опытом с другими спортсменами. Когда я был молод, для меня было большой честью, что меня обучал один из знаменитых дзюдоистов того времени. Теперь я хочу подарить эту радость другим.

Мы вернемся в Баку, в клубы, узнав, как работают системы и организация Великобритании. Недавно мы тоже были в Японии с похожей программой обучения. Мы хотим использовать все, чему мы научились, для укрепления дзюдо в Азербайджане. Чем шире наше образование, тем больший вклад мы сможем внести в развитие дзюдо дома».

В последние годы было реализовано много широко разрекламированных проектов по развитию спорта дзюдо в Азербайджане: от строительства нового современного национального тренировочного центра до информационно-просветительских программ, таких как «Девушкам идет белое», но в рамках каждого области развития были предприняты серьезные и согласованные усилия по ускорению включения женщин в дзюдо. Чемпионы Азербайджана рассказали об этом направлении деятельности своей федерации.

Рустам добавил: «В Азербайджане женщины в легком весе чувствуют себя очень хорошо, но нам нужна полная команда для смешанных олимпийских соревнований в Лос-Анджелесе в 2028 году. Поэтому мы работаем над более тяжелыми весами, чтобы гарантировать, что сможем заполнить эту квоту и делегировать команду. Командные соревнования в Лос-Анджелесе станут отличным стимулом для женского дзюдо в Азербайджане. Нам действительно нужны тяжеловесы, поэтому в ближайшие месяцы появится система скаутов. Возможно, у нас есть сильные спортсмены, которые уже занимаются борьбой или другими видами спорта, и мы хотим помочь им перейти в дзюдо, чтобы усилить нашу команду. Как только мы сможем выделить образцы для подражания в этих категориях, это вызовет реакцию и обеспечит развитие всей нашей команды, а не только женщин в легких весах».

Рустам и Орхан, обучавшиеся и преподававшие в Великобритании, прекрасно иллюстрируя идею взаимопомощи, готовы к следующему этапу своей карьеры в дзюдо. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть плоды их труда и желаем им всего наилучшего во всем, что произойдет дальше», - подчеркивает сайт Международной федерации дзюдо.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Фото: Эрик Хэм