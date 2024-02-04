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Азербайджан - в Топ-10 в Париже

Дзюдо
Новости
4 Февраля 2024 09:24
Азербайджан - в Топ-10 в Париже

Команда Азербайджана по дзюдо вышла на десятое место в общем зачете турнира «Большого шлема» в Париже.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнования наш коллектив открыл счет медалям благодаря серебру Зелима Цкаева (81 кг). Это дало возможность подняться в Топ-10, обойдя Испанию, Монголию, Италию, Узбекистан, Украину, Нидерланды и многие другие страны.

На данный момент награды в Париже завоевали дзюдоисты из 16-ти стран. В общем зачете лидирует Франция (4-1-2), следом расположились Япония (2-2-2) и Косово (1-0-1).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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