Рашад Набиев поздравил дзюдоистов

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил нашу сборную по дзюдо, добившуюся успешного результата на чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.biz, об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

Глава федерации сообщил, что Азербайджан добился лучшего результата в истории чемпионатов Европы по спортивному нормативу:

"Эльджан Гаджиев стал чемпионом Европы на чемпионате Европы, проходившем в Хорватии. Он вошел в историю как первый азербайджанец, обладатель этого титула в своей весовой категории показал лучший результат на чемпионате. Поздравляю нашу команду с блестящими победами, одержанными ею на этом турнире, и желаю им дальнейших успехов!».

Отметим, что в Загребе, столице Хорватии, наша сборная завоевала 2 золотые и 1 серебряную медали.

İdman.biz