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Пять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на ЧМ

Дзюдо
Новости
15 Мая 2024 11:08
Пять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на ЧМ

Пять азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на чемпионате мира, который стартует 19 мая в Абу-Даби.

Как сообщает İdman.biz, под первым номером в весе до 73 кг будет бороться четырехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров. А Зелим Коцоев (100 кг) имеет второй стартовый номер среди участников мундиталя. Балабей Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) будут посеяны под пятыми номерами.

Отметим, что в заявку сборной Азербайджана также вошли Туран Байрамов (60 кг), Кямран Сулейманов (66 кг), Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов (оба 90 кг), Лейла Алиева (48 кг) и Ачелья Топрак (57 кг).

İdman.biz

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