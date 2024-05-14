Европейское дзюдо отметила Гейдарова перед ЧМ

Европейский Союз дзюдо (EJU) в преддверии старта чемпионата мира, который начнется 19 мая в Абу-Даби, отметил Хидаята Гейдарова (73 кг).

Как сообщает İdman.biz, у четырехкратного чемпиона Европы будет первый порядковый номер. «Статус первого сеянного закреплен за рекордсменом Хидаятом Гейдаровым. Четвертыми и шестыми по рейтингу будут дзюдоисты из Узбекистана Шахрам Ахадов и Муроджон Юлдошев. Молдаванин Адиль Османов также стремительно прибавляет в рейтинге, Лаша Шавдатуашвили (Грузия) надеется занять второе место в мировом рейтинге, если выиграет еще один титул чемпиона мира», - отмечает EJU.

İdman.biz