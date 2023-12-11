Состоится Кубок Президента

С 15 по 17 декабря в Баку пройдет очередной Кубок Президента по национальной конной игре човкену.

Как сообщает İdman.biz, в турнире, который пройдет в крытом манеже конноспортивного комплекса «Бина», примут участие 6 команд из Баку, а также клубы, представляющие Агстафинский и Агджабединский районы.

Всего в соревнованиях примут участие 8 команд в 2 группах. Групповые игры пройдут 15, 17 и 19 декабря, полуфиналы – 21 декабря, а финал турнира - через 2 дня.

По итогам групповых игр в полуфинал выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в обеих группах. Соревнования в игровые дни начнутся в 10:00.

İdman.biz