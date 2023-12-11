11 Декабря 2023
RU

Состоится Кубок Президента

Конный спорт
Новости
11 Декабря 2023 10:37
Состоится Кубок Президента

С 15 по 17 декабря в Баку пройдет очередной Кубок Президента по национальной конной игре човкену.

Как сообщает İdman.biz, в турнире, который пройдет в крытом манеже конноспортивного комплекса «Бина», примут участие 6 команд из Баку, а также клубы, представляющие Агстафинский и Агджабединский районы.

Всего в соревнованиях примут участие 8 команд в 2 группах. Групповые игры пройдут 15, 17 и 19 декабря, полуфиналы – 21 декабря, а финал турнира - через 2 дня.

По итогам групповых игр в полуфинал выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в обеих группах. Соревнования в игровые дни начнутся в 10:00.

İdman.biz

Новости по теме

Золотая и серебряная медали в Москве
9 Декабря 14:37
Конный спорт

Золотая и серебряная медали в Москве

В столице России Москве прошли финалы соревнований этапа "Maxima Masters Eurasia Cup" и "Maxima Masters Eurasia Stars"
Мировой конный спорт допустил россиян и белорусов до турниров
20 Ноября 18:06
Конный спорт

Мировой конный спорт допустил россиян и белорусов до турниров

Tакое решение принял Исполком организации, выступивший со специальным заявлением.

"В День Победы мы одержали особенную победу"
9 Ноября 12:48
Конный спорт

"В День Победы мы одержали особенную победу"

"Я очень счастлив"
Бахруз Набиев объявил время следующего чемпионата мира, который пройдет в Баку
9 Ноября 12:24
Конный спорт

Бахруз Набиев объявил время следующего чемпионата мира, который пройдет в Баку

"Мы волновались, потому что этот турнир проводился впервые"
Сборная Азербайджана стала чемпионом мира - ФОТО
8 Ноября 18:33
Конный спорт

Сборная Азербайджана стала чемпионом мира - ФОТО

Завершился Чемпионат мира по конному спорту, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и проведенный Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики
Сборная Польши стала третьей в Баку - ФОТО
8 Ноября 17:33
Конный спорт

Сборная Польши стала третьей в Баку - ФОТО

Объявлен первый призёр чемпионата мира по конному спорту, посвящённого 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованного Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики

Самое читаемое

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана
"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии