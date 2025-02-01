Очередной громкий обмен в НХЛ! "Рейнджерс" "ограбили" "Ванкувер", заполучив суперзвезду?

Сага с конфликтом Миллера и Петтерссона официально завершена.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на «Чемпионат».

Если обмена, случившегося ровно неделю назад с участием Рантанена и Нечаса, никто не ожидал, то сегодняшний назревал уже минимум пару месяцев. Дело в конфликте двух главных звёзд «Ванкувера» — Джей Ти Миллера и Элиаса Петтерссона. Совсем недавно его подтвердил и президент по хоккейным операциям «Ванкувера» Джим Рутерфорд: «Я долгое время чувствовал, что решение есть, потому что все работали над этим, включая заинтересованные стороны. Но это разрешается лишь на короткий период времени, а затем снова обостряется. Поэтому похоже, что нет хорошего решения, которое позволило бы сохранить их вместе».

Теперь – к деталям: «Рейнджерс» получили в результате обмена Джей Ти Миллера, защитника Эрика Бреннстрёма, который успел отметиться восемью очками за «косаток», и Джексона Доррингтона, который проводит сезон в NCAA. В Канаду переезжают чешский нападающий Филип Хитил и 22-летний защитник Виктор Манчини. Также «Ванкувер» получил защищённый пик первого раунда.

Самый интересный вопрос: кто выиграл от такого обмена? Начнём с «Ванкувера». Они отдали свою главную звезду, игрока, который по средней результативности в истории франшизы идёт на втором месте (после Павла Буре), хоккеиста, который был теневым лидером в раздевалке (капитанская нашивка Куинна Хьюза не наделяет его этими полномочиями). А взамен получили пусть и хорошего центрфорварда, у которого есть потенциал вырасти в игрока топ-6, но при этом очень травматичного – в «Рейнджерс» с повреждениями Хитила намучились предостаточно.

Манчини, вероятно, станет балансировать между основным составом и запасом/фарм-клубом. А защищённый пик первого раунда в данном случае привилегией являться вряд ли будет – если «синерубашечники» пролетят мимо плей-офф, то он почти наверняка перенесётся на 2026 год.

Слухи о вариантах при таком обмене ходили самые разные: мог пополнить канадскую команду и Зибанеджад, но у того есть запрет на обмен, да и «Ванкувер» не горел желанием сковывать себя таким большим и продолжительным контрактом, и К'Андре Миллер, в котором был заинтересован лично Токкет.

Можно ли назвать «косаток» проигравшей стороной? Да, вполне. Возможно ли было получить более ценные активы? Да, почему нет. Какие были на это шансы? Мизерные. Тот конфликт между Петтерссоном и Миллером начал разъедать команду изнутри, поэтому решение нужно было принять как можно скорее, пока «Кэнакс» не растеряли все шансы на плей-офф. Таким образом, «Ванкувер» заведомо был в положении проигравшей стороны. Получилась менеджерская жертва во имя команды и её перспектив на этот сезон. Единственный положительный аспект – не пришлось удерживать ни цента из большой зарплаты Миллера.

Получается, «Рейнджерс» на бумаге просто взяли и «ограбили» канадский клуб? В целом можно сказать и так. Жертва Хитилом – меньшее из зол. «Синерубашечники» получили готовую опытную звезду, которая может закрыть позицию как центра, так и вингера, а также, может быть, сумеет пробудить Крайдера и Зибанеджада. Перспективы на выход в плей-офф нью-йоркской команды стали однозначно выше после такого трейда. К тому же ещё остаётся достаточно места под потолком, это точно не последний обмен, который провернул Крис Друри.

Но есть ведь и другая сторона – будущее. Миллеру в марте исполнится 32 года, а его большой контракт действует до 2030 года. Это, конечно, в потенциале может иметь последствия, но сейчас Джей Ти – готовый игрок, способный решать большие задачи. Об остальном в Нью-Йорке подумают позже. К тому же до 2030 года действует контракт и у Зибанеджада – эта головная боль чувствительнее.

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