Первое международное испытание "Оджаг Спорта": азербайджанские хоккеисты примут участие в Galaxy Cup

Азербайджан будет представлен на международном турнире по хоккею.

İdman.biz сообщает, что команда клуба «Оджаг Спорт», состоящая из игроков 2013-15 годов рождения, примет участие в международном соревновании, которое пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Наш представитель отправится на турнир Galaxy Cup с 10 хоккеистами. Это первый в истории Азербайджана международный турнир среди детских возрастных групп и он считается важным шагом в развитии этого вида спорта в нашей стране.

Перед турниром «Оджаг Спорт» проведет открытую тренировку. Подготовительный процесс пройдет шестого мая. Тренировки на ледовом катке Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева начнутся в 17:30 и продолжатся до 19:00.

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