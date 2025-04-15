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Александр Овечкин рассказал, с кем мечтает встретиться

Хоккей
Новости
15 Апреля 2025 00:39
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Александр Овечкин рассказал, с кем мечтает встретиться

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что мечтает лично встретиться с легендой НБА Майклом Джорданом, сообщает İdman.biz.

В подкасте Pat McAfee Show российский хоккеист рассказал, что у него есть джерси с автографом Джордана, однако их личная встреча так и не состоялась.

«Это моя мечта. У меня есть его автограф на джерси, но мы ни разу не виделись», — отметил Овечкин.

Тем временем «Кэпиталз» минувшей ночью проиграли «Коламбусу» со счётом 1:4. Единственную шайбу своей команды забросил сам Овечкин — это уже его 896-й гол в карьере.

İdman.biz

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