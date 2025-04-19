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"Карабах" проиграл "Баку"

Гандбол
Новости
19 Апреля 2025 17:52
8
"Карабах" проиграл "Баку"

Продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по гандболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что очередной тур стартовал в Баку.

В борьбе за I-IV места «Баку» принимал «Карабах». Матч проходил на AHF Arena. Представитель одноименной команды столицы одержал победу в этом матче со счетом 29:24.

Отметим, что матч тура «Кюр» - «Азерйол», который состоится 20 апреля, пройдет на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр».

1

Кюр

11

8

1

2

318-236

17

2

Баку

12

8

0

4

341-302

16

3

Азерйол

10

4

1

5

292-294

9

4

Карабах

11

1

0

10

243-362

2

İdman.biz

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