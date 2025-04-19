"Карабах" проиграл "Баку"

Продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по гандболу среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что очередной тур стартовал в Баку.
В борьбе за I-IV места «Баку» принимал «Карабах». Матч проходил на AHF Arena. Представитель одноименной команды столицы одержал победу в этом матче со счетом 29:24.
Отметим, что матч тура «Кюр» - «Азерйол», который состоится 20 апреля, пройдет на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр».
|
1
|
Кюр
|
11
|
8
|
1
|
2
|
318-236
|
17
|
2
|
Баку
|
12
|
8
|
0
|
4
|
341-302
|
16
|
3
|
Азерйол
|
10
|
4
|
1
|
5
|
292-294
|
9
|
4
|
Карабах
|
11
|
1
|
0
|
10
|
243-362
|
2
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