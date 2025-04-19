"Карабах" проиграл "Баку"

Продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по гандболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что очередной тур стартовал в Баку.

В борьбе за I-IV места «Баку» принимал «Карабах». Матч проходил на AHF Arena. Представитель одноименной команды столицы одержал победу в этом матче со счетом 29:24.

Отметим, что матч тура «Кюр» - «Азерйол», который состоится 20 апреля, пройдет на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр».

1 Кюр 11 8 1 2 318-236 17 2 Баку 12 8 0 4 341-302 16 3 Азерйол 10 4 1 5 292-294 9 4 Карабах 11 1 0 10 243-362 2

İdman.biz