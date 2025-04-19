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Олимпийская чемпионка открыла второй день бакинского Кубка мира - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Гимнастика
Новости
19 Апреля 2025 11:46
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Олимпийская чемпионка открыла второй день бакинского Кубка мира - ОБНОВЛЯЕТСЯ

На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку начались выступления второго дня.

Как передает İdman.biz, открыли программу спортсменки, выступающие в группе В. Среди них была и олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев. Немецкая грация исполнила композиции с булавами и лентой. По сумме исполнения четырех видов она набрала в многоборье 111,300 балла, возглавив таблицу.

На втором месте в абсолютном первенстве идет Анастасия Салос (AIN), в чьем активе 108,450 очка по сумме четырех упражнений. На третьей строчке бразильянка Алехандра Эдуарда (102,600).

Также в группе В выступила азербайджанская гимнастка Камилла Сеидзаде. Она набрала 98,600 балла за четыре вида, и в данный момент идет шестой.

Впереди выступления еще трех групп гимнасток.

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09:08

В Баку продолжается Кубок мира по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, сегодня будут разыграны первые комплекты наград. Определятся призеры в индивидуальном и групповом многоборье.

Во второй день турнира личницы исполнят упражнения с булавами и лентой.

В вечерней части программы свои выступления покажут команды по групповым упражнениям.
В Кубке мира принимают участие грации из 39-ти стран. Команда Азербайджана представлена двумя индивидуалками - Камиллой Сеидзаде и Зохрой Джафаровой.

İdman.biz

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