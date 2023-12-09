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Вафа Бакарова: "Верю, что и в последующие годы у "Оджаг Спорта" будет много достижений и побед"

Гимнастика
Новости
9 Декабря 2023 21:15
Вафа Бакарова: "Верю, что и в последующие годы у "Оджаг Спорта" будет много достижений и побед"

«У нашего клуба за десять лет было много успехов. Верю, что и в последующие годы у нас будет много достижений и побед».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила исполняющая обязанности председателя правления клуба «Оджаг Спорт» Вафа Бакарова на гала-представлении «Пламя Оджага», посвященному 10-летию клуба.

«Наши воспитанники в составе сборной Азербайджана принимали участие на чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и других соревнованиях, были в числе победителей и призеров. В последующие годы будем развивать наши успехи», -подчеркнула Бакарова.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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