Вафа Бакарова: "Верю, что и в последующие годы у "Оджаг Спорта" будет много достижений и побед"

«У нашего клуба за десять лет было много успехов. Верю, что и в последующие годы у нас будет много достижений и побед».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила исполняющая обязанности председателя правления клуба «Оджаг Спорт» Вафа Бакарова на гала-представлении «Пламя Оджага», посвященному 10-летию клуба.

«Наши воспитанники в составе сборной Азербайджана принимали участие на чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и других соревнованиях, были в числе победителей и призеров. В последующие годы будем развивать наши успехи», -подчеркнула Бакарова.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz