Главный тренер нашей сборной: "Шесть из девяти голов мы пропустили из-за своих ошибок"

«Разница в уровне между командами была отчетливо видна. Мы пропустили шесть из девяти голов из-за своих ошибок».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов,

Наставник прокомментировал azfutzal.az игру против Хорватии в рамках основного этапа чемпионата Европы:

"Мы допустили очень легкие ошибки, а забить удалось лишь дважды после 6-7 голевых моментов. Нужно ценить каждую возможность, которую ты получаешь в таких играх. С первых минут мы старались сбавить темп, играя пять на четыре и тем самым экономя силы. Потому что четвертого февраля в Баку у нас игра с Грецией. Этот матч важен с точки зрения завершения группового этапа на верхних местах".

Главный тренер не остался недоволен игроками:

"У меня мало нареканий к нашим футзалистам. Они сражались так упорно, как могли. Нам следует забыть об этом матче и, как я уже сказал, сосредоточиться на матче с Грецией. Мы хотим победить в Баку и порадовать наших болельщиков. Эта игра также станет нашим последним шансом занять второе место в группе".

Отметим, что наша сборная проиграла выездной матч со счетом 2:9.

İdman.biz