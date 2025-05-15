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Футзал: лидер чемпионата Азербайджана одержал уверенную победу

Футзал
Новости
15 Мая 2025 20:20
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Футзал: лидер чемпионата Азербайджана одержал уверенную победу

В Высшей лиге Азербайджана по футзалу завершился 18-й тур.

Как сообщает İdman.biz, лидер чемпионата «Араз-Нахчыван» без особого труда одержал очередную победу, разгромив «Шушу» со счетом 8:1. Четыре мяча в этой встрече забил Амирхоссейн Расоули.

Главный преследователь лидера — «Нефтчи» — также добился победы, но в более напряженной борьбе, обыграв «Ясамал Баку» со счетом 5:3.

В третьем матче дня Baku Fire не оставил шансов команде U-19, отправив в их ворота 9 безответных мячей. Уже в первом тайме «огненные» вели 7:0, полностью контролируя ход встречи.

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