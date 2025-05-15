Евро-2026 по футзалу могут перенести из-за Беларуси

Европейский чемпионат по футзалу 2026 года может пройти не в Литве и Латвии, как планировалось ранее.

По информации İdman.biz, это связано с отказом обеих стран принимать на своей территории сборную Беларуси.

Турнир должен пройти с 18 января по 8 февраля 2026 года в Риге и Каунасе. Сборная Беларуси квалифицировалась на чемпионат, заняв первое место в своей отборочной группе. Однако, по словам президента Литовской футбольной федерации Эдгарса Станкявичюса, Литва не намерена допускать участие команды на своей территории. Он сообщил об этом лично главе УЕФА Александру Чеферину.

Несмотря на это, УЕФА продолжает настаивать на соблюдении спортивного принципа, согласно которому команда, прошедшая отбор, имеет право выступать на турнире. Альтернативой может стать перенос чемпионата в другую страну, и среди возможных вариантов называется Казахстан.

İdman.biz