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В Нахчыване стартовал турнир по футзалу на "Кубок Гейдара Алиева" - ФОТО

Футзал
Новости
10 Мая 2025 16:27
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В Нахчыване стартовал турнир по футзалу на "Кубок Гейдара Алиева" - ФОТО

Среди работников государственных учреждений Нахчыванской Автономной Республики проводится турнир по футзалу на «Кубок Гейдара Алиева», посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое совместно организовано Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, Федерацией футзала Азербайджана и Нахчыванской федерацией футбола (НФФ), принимают участие 17 команд, разделенные на четыре группы.

Официальная церемония открытия турнира состоялась 10 мая, в день рождения общенационального лидера. На мероприятии, которое состоялось в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева, минутой молчания была почтена светлая память всемирно известного политика Гейдара Алиева, а также наших шехидов.

Заместитель министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Меджид Сеидов, исполняющий обязанности министра, рассказал о беспримерных заслугах великого лидера Гейдара Алиева в становлении и дальнейшем развитии спорта в Азербайджане, а также подчеркнул, что основанная им спортивная политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Заведующий отделом Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики Тарверди Мамедов и генеральный секретарь НФФ Рагиф Аббасов также высказали свое мнение об успехах, достигнутых в нахчыванском спорте, и важности соревнований. Было отмечено, что Гейдар Алиев - личность, оставившая огромный след в судьбе современного Азербайджана и нашего народа, а его политическая линия и идеи проливают духовный свет на нашу страну и сегодня.

В художественной части церемонии солисты Нахчыванской государственной филармонии исполнили песни, также были продемонстрированы показательные выступления каратистов.

Затем соревнования начались матчем между командами, представлявшими Верховный Меджлис и Министерство здравоохранения.

Отметим, что игры будут проводиться каждую субботу. Две лучшие команды групп продолжат борьбу в плей-офф. Команды, занявшие первые три места в соревнованиях, будут награждены дипломами, медалями и подарками, а команда-победитель - главной наградой - «Кубком Гейдара Алиева».

İdman.biz

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