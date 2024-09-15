16 Сентября 2024
RU

Джордж Рассел: "Место на бакинском подиуме - неожиданный бонус"

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 18:10
74
Джордж Рассел: "Место на бакинском подиуме - неожиданный бонус"

Джордж Расселл финишировал третьим в Баку благодаря сходу Карлоса Сайнса и Серхио Переса.

Как сообщает İdman.biz, его напарник по команде «Мерседес» Льюис Хэмилтон заработал два очка за девятое место после старта с пит-лейн.

Расселл признал, что начало гонки получилось действительно плохим для команды.

«Но после перехода на шины Hard мы были одними из самых быстрых. Я обогнал Макса Ферстаппена, а затем получил неожиданный бонус в виде финиша на подиуме.

Меня удивило, что в конце на трассу не выпустили автомобиль безопасности, поскольку обломки от двух машин были по всей трассе. Я рад, что все в порядке».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рекорд Бермана на Гран-при Азербайджана
15 Сентября 21:33
Формула 1

Рекорд Бермана на Гран-при Азербайджана

Пилот "Хааса" установил уникальный рекорд
Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"
15 Сентября 18:01
Формула 1

Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"

"Иногда допускаешь ошибки, но я сделаю выводы"
Оскар Пиастри: "Это отличный результат"
15 Сентября 17:31
Формула 1

Оскар Пиастри: "Это отличный результат"

"Когда я пришел в команду, мы были на последнем месте"
Состоялась церемония награждения лучших на Гран-при Азербайджана
15 Сентября 16:59
Формула 1

Состоялась церемония награждения лучших на Гран-при Азербайджана

Победителю Оскару Пиастри награду вручил глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов
Тяжелая авария на "Формуле-1" в Баку - ФОТО - ВИДЕО
15 Сентября 16:47
Формула 1

Тяжелая авария на "Формуле-1" в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Оба пилота попрощались с гонкой
Драма на финише и новый победитель Гран-При Азербайджана
15 Сентября 16:43
Формула 1

Драма на финише и новый победитель Гран-При Азербайджана

Нынешний сезон к своему бакинскому этапу достиг своего апогея

Самое читаемое

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год
13 Сентября 16:26
Мировой футбол

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год

Лучший в Серии А по оценкам "SofaScore" в последних двух сезонах
Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева
13 Сентября 20:36
Дзюдо

Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева

Сегодня в Загребе начался Гран-При по дзюдо

Гран-при Азербайджана "Формула-1": Завершились свободные заезды - ВИДЕО - ФОТО
13 Сентября 14:30
Формула 1

Гран-при Азербайджана "Формула-1": Завершились свободные заезды - ВИДЕО - ФОТО

В трассе длиной 6 км участвуют 10 команд
В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО
13 Сентября 18:00
Формула 1

В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО

В соревновании приняли участие 10 команд