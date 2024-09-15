Джордж Рассел: "Место на бакинском подиуме - неожиданный бонус"

Джордж Расселл финишировал третьим в Баку благодаря сходу Карлоса Сайнса и Серхио Переса.

Как сообщает İdman.biz, его напарник по команде «Мерседес» Льюис Хэмилтон заработал два очка за девятое место после старта с пит-лейн.

Расселл признал, что начало гонки получилось действительно плохим для команды.

«Но после перехода на шины Hard мы были одними из самых быстрых. Я обогнал Макса Ферстаппена, а затем получил неожиданный бонус в виде финиша на подиуме.

Меня удивило, что в конце на трассу не выпустили автомобиль безопасности, поскольку обломки от двух машин были по всей трассе. Я рад, что все в порядке».

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