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Начался обратный отсчет до Гран-при Формулы-1 в Азербайджане

Формула 1
Новости
23 Июля 2025 11:22
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Начался обратный отсчет до Гран-при Формулы-1 в Азербайджане

До старта Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways, который пройдет в Баку с 19 по 21 сентября, осталось всего два месяца! С каждым днем, приближающим гонку, в городе начинает ощущаться дыхание моторных звуков и большого спорта.

Как сообщает İdman.biz, Бакинская городская трасса впервые приняла этап чемпионата мира в 2016 году и с тех пор ежегодно дарит незабываемые моменты. Гран-при Азербайджана стал уникальным событием, объединяющим не только борьбу и скорость, но и городскую культуру.

Гран-при Азербайджана впервые состоялся в 2016 году под названием «Гран-при Европы» и с тех пор, благодаря как напряжению гонки, так и атмосфере города, превратился в один из любимых этапов для фанатов Формулы 1. События, происходящие в Баку каждый год, во многих случаях вписывались в историю как поворотные моменты, влияющие на сезон.

Инцидент между пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном в 2017 году, победа, упущенная Валттери Боттасом из-за прокола шины на последнем повороте в 2018 году, а также авария Макса Ферстаппена и тактическая ошибка Хэмилтона за несколько кругов до финиша в 2021 году – все это еще раз продемонстрировало непредсказуемый и драматичный дух этой гонки.

В 2023 году гоночный уик-энд в Баку был представлен в обновленном формате. Организация спринтерской гонки и квалификационного заезда в разные дни превратила Гран-при Баку в один из ключевых этапов сезона. В том же году пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес одержал здесь свою вторую победу, став успешным гонщиком Бакинской гонки.

Гран-при Азербайджана – это не только соревнование, но и событие, играющее важную роль в культурной жизни города. В разные годы параллельно с гонкой проводились концертные программы с участием мировых звезд. Такие артисты, как Крис Браун, Энрике Иглесиас, The Black Eyed Peas, Дуа Липа, Jamiroquai и Карди Би, выступали на бакинской сцене перед десятками тысяч людей, даря незабываемые развлечения гоночному уик-энду.

В этом году Гран-при будет еще более особенным как с точки зрения спорта, так и организационных нововведений. Городская трасса Баку, проходящая через центр столицы – такие районы, как Ичеришехер, площадь Азадлыг и Приморский бульвар – является уникальным местом борьбы, объединяющим скорость, стратегию и техническое мастерство. Фанатов же ждут интерактивные мероприятия в фан-зонах, музыкальные программы и уик-энд, полный сюрпризов.

До гонки осталось всего два месяца, и все внимание вновь приковано к Баку. Самые быстрые пилоты мира, самые сильные команды и миллионы зрителей снова встретятся в столице Азербайджана. Обратный отсчет начался – Баку готовится вновь стать столицей Формулы 1 этой осенью.

İdman.biz

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