Карлос Сайнс: "Посмотрим, сможем ли мы повторить ту же скорость в Баку"

«Посмотрим, сможем ли мы в Баку повторить ту же скорость, что в Монце и Монако».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Феррари» Карлос Сайнс перед началом Гран-При Азербайджана.

За восемь этапов до конца сезона команда уступает «Ред Булл» 39 очков в борьбе за Кубок конструкторов. К.Сайнс признался, что удивлен тем фактом, что Скудерия продолжает претендовать на титул после невыразительной серии результатов, показанных на летних этапах.

«Я в какой-то степени удивлён, что мы продолжаем участвовать в борьбе за титул, учитывая то, как команда провела треть сезона между Монако и Монцей. Мы сильно выглядели в первой трети сезона, плохо - во второй трети, и сейчас начинаем заключительную треть. Мы плохо провели середину года, но всё ещё остаёмся в борьбе за титул. Постараемся побороться в Баку», - отметил Сайнс.

İdman.biz