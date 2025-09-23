Футбол на костылях набирает популярность: 51 страна уже играет в этот вид спорта - ФОТО

Футбол на костылях стремительно развивается по всему миру.

Как передает İdman.biz, сегодня под эгидой международной Федерации футбола ампутантов выступают 51 национальная сборная, а ФИФА признает этот формат и может корректировать его правила. Матчи проходят в формате 7 на 7 на уменьшенном поле, а игроки используют костыли вместо протезов.

В США этот спорт набирает обороты благодаря историям таких атлетов, как Ами Донатан и Нико Калабрия. Донатан пришла в футбол после занятий гольфом и уже пробилась в национальную команду, забив четыре гола на женском ЧМ. Калабрия, родившийся без ноги, сегодня капитан сборной США и один из лидеров мирового футбола ампутантов.

С каждым годом появляются новые турниры и клубы, включая Кубок США и чемпионаты под эгидой MLS.

İdman.biz