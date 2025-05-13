Агасалим Мирджавадов: "Будет интересно встретиться с Курбаном Бердыевым"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Агасалим Мирджавадов поделился своими мыслями о «Кубке Легенд», который будет организован с участием ветеранов футбола перед чемпионатом мира по мини-футболу в Баку.

Как сообщает İdman.biz, специалист сообщил Report, что более подробная информация о формате игры будет предоставлена ​​в ближайшие дни.

Он сообщил, что ранее не встречался с Курбаном Бердыевым, который будет главным тренером команды-соперника в «Кубке Легенд», ни в качестве тренера, ни в качестве игрока:

«В этой игре будут играть тренеры команд, участвующих в Премьер-лиге Азербайджана. В таких матчах результат не важен. Болельщики, которые приходят посмотреть игру, должны расслабиться и посмотреть, как бывшие игроки обращаются с мячом. Я никогда не встречался с Курбаном Бердыевым ни в качестве главного тренера, ни в качестве игрока. Думаю, это будет очень интересно».

Член тренерского комитета АФФА сообщил, что знаком с составами команд:

«Я пока ни с кем не связывался по поводу турнира. Но с составами ознакомился. Там будут игроки, выступавшие за «Нефтчи» с 2000 года. Вероятно, в ближайшие дни будет представлена более подробная информация о том, как и в каком формате будет проходить игра».

Специалист подчеркнул, что проведение матча - положительный момент:

«Хорошо, что этот матч состоится. Потому что первый турнир по мини-футболу в СССР состоялся в 1968 году. Игры мы проводили на поле на месте нынешнего Бакинского Дворца спорта. Играли в составе шести игроков, включая одного вратаря. Участвовали также команды из окрестностей Баку. После этого турнира некоторых игроков даже пригласили в дублирующий состав «Нефтчи». В то время в Баку и окрестностях было много небольших полей, и люди больше играли в футбол. Позже игры проводились таким образом и в других республиках».

Мирджавадов также оценил потенциал нашей сборной по мини-футболу стать чемпионами мира:

«Чемпионат мира по мини-футболу впервые пройдет в Азербайджане. Я хотел бы поблагодарить Федерацию мини-футбола Азербайджана за его организацию. Желаю нашей сборной по мини-футболу успехов, они могут стать чемпионами. Я видел игру команды, мне понравилось. Мы очень хорошо играем в мини-футбол».

Отметим, что «Кубок Легенд» между «Нефтчи 2000-х» и «Тренерами Премьер-лиги», который организует Федерация мини-футбола Азербайджана, начнется 19 мая в 20:00 на Национальной арене гимнастики. «Нефтчи 2000-х» возглавит Агасалим Мирджавадов, а «Тренеров Премьер-лиги» - Курбан Бердыев.

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