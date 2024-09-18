Джахангир Гасанзаде принял участие в 14-й конференции УЕФА

В столице Германии Берлине прошла 14-я конференция УЕФА с участием тренеров и технических директоров национальных сборных.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии также принял участие технический директор АФФА Джахангир Гасанзаде.

В ходе конференции был проведен технический анализ чемпионата Европы, организованного в Германии в этом году, и обсуждены пути развития юных футболистов для выхода в основные сборные страны.

Также был проведен «work shop» на тему «Стратегия образования и развития».

İdman.biz