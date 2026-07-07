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Вели Гасымов: “Роналду уже все всем доказал”

Футбол
Новости
7 Июля 2026 17:41
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Вели Гасымов: “Роналду уже все всем доказал”

Бывший футболист сборной Азербайджана Вели Гасымов поделился мнением о матчах 1/8 финала чемпионата мира-2026 и оценил выступление Криштиану Роналду на турнире.

Как сообщает İdman.Biz, экс-нападающий, выступавший в свое время как в Испании, так и в Португалии, признался, что в противостоянии этих сборных симпатизировал испанцам.

"Вчерашний матч действительно получился очень интересным. Возможно, испанцы в первом тайме не показали той игры, которую от них ожидали. Португалия начала встречу лучше и выглядела предпочтительнее. Но я лично болел за Испанию, поэтому хотел, чтобы именно она прошла дальше, и так и получилось", - сказал в беседе с АЗЕРТАДЖ Гасымов.

Говоря о Криштиану Роналду, ветеран отметил, что, несмотря на отсутствие титула чемпиона мира, португалец уже вписал свое имя в историю футбола.

"Что касается Криштиану Роналду, то он уже все всем доказал. Жаль, что ему не удалось пройти дальше по турниру. Но Роналду всегда останется Роналду и сумел вовремя поставить точку в своей карьере в сборной", - подчеркнул он.

По мнению Гасымова, Испания после не самого убедительного старта постепенно набрала ход и сейчас выглядит одним из главных претендентов на титул.

"Возможно, Испания начала турнир неидеально, но последние матчи показали, что это очень опасная, организованная и сильная команда. Думаю, у нее есть большие шансы выиграть чемпионат мира", - считает бывший футболист.

Отдельно он остановился на сенсационном вылете Бразилии после поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала.

"Норвегия сумела пройти Бразилию благодаря совершенно другому стилю игры. Было ощущение, что бразильцы не были полностью готовы к этому матчу", - отметил Гасымов.

Комментируя оставшиеся встречи 1/8 финала, специалист назвал Аргентину фаворитом в матче с Египтом.

"Лионель Месси продолжает выступление на чемпионате мира и ведет свою команду вперед. На бумаге преимущество у южноамериканских сборных, но в последнее время многие команды значительно прибавили. Поэтому заранее говорить о победителях очень сложно", - заявил он.

Гасымов также отметил, что нынешний чемпионат мира отличается от предыдущих.

"Из-за разницы во времени многим болельщикам сложно смотреть все матчи. Самые интересные игры проходят поздно ночью, и это требует больших усилий. Но уровень турнира очень высокий. Видно, что многие страны серьезно повысили свой футбольный уровень, и это делает чемпионат мира особенно интересным", - заключил ветеран.

Отметим, что чемпионат мира-2026 завершится 19 июля.

İdman.Biz
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