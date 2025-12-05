Балакиши Гасымов переизбран президентом Федерации фехтования Азербайджана - ФОТО

Балакиши Гасымов вновь избран президентом Федерации фехтования Азербайджана (ФФА).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФФА, сегодня прошло общее собрание федерации.

Мероприятие, организованное в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поприветствовал участников собрания и пожелал им успехов.

В ходе встречи минутой молчания почтили память погибшего в возрасте 61 года вице-президента Фархадa Касимова. Генеральный секретарь ФФА Васиф Мамедов рассказал о деятельности федерации в 2022–2025 годах, проведенных соревнованиях и достигнутых успехах.

Затем состоялись выборы руководства федерации. По результатам голосования Балакиши Гасымов избран президентом федерации на следующие 4 года, Фикрет Зейналов - вице-президентом, Васиф Мамедов - генеральным секретарем. В Исполнительный комитет вошли Фикрет Зейналов, Васиф Мамедов, Садыг Садыгов и Адиля Ахмедова.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнадзе поздравил Балакиши Гасымова с переизбранием на пост президента ФФА. В завершение Балакиши Гасымов поблагодарил за оказанное доверие.

