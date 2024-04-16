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Шахрияр Мамедъяров: "Мы верим в тебя, Ниджат, и ждем победы"

Шахматы
Новости
16 Апреля 2024 10:29
Шахрияр Мамедъяров: "Мы верим в тебя, Ниджат, и ждем победы"

«Ниджат - прекрасный шахматист».

Как сообщает Idman.biz, эти слова принадлежат азербайджанскому гроссмейстеру Шахрияру Мамедъярову.

Шахрияр, который является вторым тренером Ниджата Абасова на турнире претендентов в Канаде, выразил поддержку нашему представителю после поражения в десятом туре от Хикару Накамуры. Он сказал, что ожидает победы от Ниджата:

"Спасибо большое за то, что представляшь нашу страну на таком турнире. Ниджат делает все, что может, и это прекрасно. Поражение на таком турнире воспринимается тяжело. Мы, любители шахмат, благодарим тебя за отличную борьбу. Мы верим в тебя до конца и ожидаем от тебя победы. Приятно находится с тобой», - отметил Мамедъяров на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что после 10-ти туров Ниджат Абасов с 3 очками занял 8-е место.

İdman.biz

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