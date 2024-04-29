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Ульвия Фаталиева: "Моя мечта сбылась" - ИНТЕРВЬЮ

Шахматы
Интервью
29 Апреля 2024 17:15
Ульвия Фаталиева: "Моя мечта сбылась" - ИНТЕРВЬЮ

Ульвия Фаталиева, завоевавшая золотую медаль на женском чемпионате Европы по шахматам, проходившем на греческом острове Родос, дала интервью официальному сайту Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, она прокомментировала свою победу.

- Индивидуальный женский чемпионат Европы по шахматам проводится с 2000 года. Этой победой вы вошли в историю как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы. Каковы ваши впечатления?

- Поверьте, мне сложно объяснить словами свою радость. Я очень счастлива. Я очень рада, что мы увидели результаты тренировок. Я хотела бы поблагодарить всех людей, которые поддерживали меня во время континентального первенства. Чемпионат Европы был очень напряженным. Не было игр без азарта, в каждом туре чувствовался определенный азарт.

- В чем секрет хладнокровия Ульвии во время чемпионата?

- Мне было комфортно в этом турнире. Я старалась не давать волю своим чувствам. Потому что одна ошибка могла помешать моей мечте осуществиться. Интенсивные тренировки сыграли большую роль в моем успешном выступлении на континентальных соревнованиях. Спасибо всем тренерам за поддержку. Не могу не назвать имя тренера Евгения Томашевского, который со мной работал. И, конечно, я благодарна Махиру Мамедову, президенту Федерации шахмат Азербайджана. Руководство Федерациии регулярно проявляет интерес к нашему обучению и привлекает опытных тренеров. Я рада, что оправдала их надежды.

- В каком туре была самая сложная игра?

- После 8-го тура было волнение. До окончания чемпионата Европы оставалось 2 тура. Я опережала своего ближайшего преследователя на 1 очко. Я была взволнована, когда думала о последних турах. Внезапно происходит ошибка и ситуация в турнирной таблице меняется. Мне очень хотелось завершить чемпионат на первом месте.

- Вы завоевали бронзовую медаль на чемпионате Европы 2022 года. Вы стали чемпионом 2024 года. Что изменилось за два года?

- Раньше перед соревнованиями я думала только о победе. Когда результата не было, это, естественно, плохо сказывалось. Итак, я думала о турнире, на который поехала. Теперь я думаю масштабнее. На тренировках я нацелена на все соревнования в будущем. Не получится в одном турнире, получится в другом. После бронзовой медали в 2022 году я задумалась, смогу ли превратить медаль в золотую награду. Я мечтала. Верите, иногда человек верит в себя, иногда нет. Моя мечта теперь сбылась.

- Что нужно делать для того, чтобы мечта сбылась?

- Все помнят ситуацию во время пандемии в 2020 году. Все было закрыто. В те дни, когда готовилась, я мечтала. Когда отправилась в Грецию, я желала и мечтала о чемпионстве. Теперь я осуществила свою мечту. Я не давала простора своим чувствам, старалась выиграть каждый тур, наслаждаясь шахматами.

- Может ли эта победа помочь сборной Азербайджана на Всемирной шахматной олимпиаде в сентябре?

- Континентальный чемпионат еще не завершен, сейчас идут игры последнего тура. Количество наших медалей в личном первенстве Европы может быть большим. Мой товарищ по команде Гюнай Мамедзаде имеет шанс попасть в число призеров. Что касается Олимпийских игр, то наша женская сборная по шахматам старается радовать любителей шахмат на каждом соревновании. Я думаю, что победа на чемпионате Европы может помочь каждому нашему шахматисту.

- Кому вы посвящаете чемпионство?

- Выиграть континентальный чемпионат было моей мечтой. Этот успех может помочь молодым людям, которые мечтают. Полезно мечтать о большом успехе в жизни. Вам просто нужно поверить в свои силы. Иногда кажется, что добиться серьезных целей сложно. Вы должны продолжать верить и бороться. Спасибо вам всем.

İdman.biz

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